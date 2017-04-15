Раненый 1 апреля бывший начальник милиции Ривненской области Вячеслав Чайка умер в реанимации, сообщает Радио Свобода.

Чайку тяжело ранил в городе Дубно собственный сын, Игорь Чайка, занимавший должность прокурора в Тернополе. Его жена, адвокат, лидер дубенского Майдана во время Революции достоинства и бывший кандидат на должность городского головы Дубна Вита Шаблий, умерла от огнестрельных ран на пороге дома.

Причина конфликта, как выяснилось, - споры за имущество.

Чайку «скорая» доставила в реанимацию, где он успел рассказать о нападающем. Игорь Чайка скрылся с места преступления, но через несколько дней сам явился в прокуратуру. Мужчина, которому избран мерой пресечения домашний арест с ношением электронного браслета, объясняет свои действия самообороной.

Похоронят Вячеслава Чайку в субботу, 15 апреля, в Дубно.

У погибших остался сиротой общий 18-летний сын.

Напомним, 1 апреля в полицию поступило сообщение со станции скорой медицинской помощи о ранении мужчины в частном доме на улице Жуковского в Дубно.

Полицейские, которые выехали по вызову, обнаружили на месте происшествия мертвой 43-летнюю женщину. Ее 55-летнего мужа с огнестрельным ранением госпитализировали в больницу.