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В дорожно-транспортном происшествии на трассе в Тосненском районе Ленинградской области России утром в пятницу пострадали 19 человек, среди которых – 3 украинца. Как сообщает ТАСС, все они дорожные рабочие.

«Пострадали строители скоростной трассы М11. Народ в автобусе не был пристегнут», - сообщил представитель областного правительства.

«В тяжелом состоянии 6 человек, 4 – в состоянии средней тяжести, 9 пострадавших отправили на амбулаторное лечение», - сообщает агентство.

По данным представителей больницы, среди пострадавших 6 граждан Российской Федерации, 5 граждан Узбекистана, 4 гражданина Киргизии, 3 украинца и 1 гражданин Таджикистана.

Отмечается, что все иностранцы имеют медицинскую страховку.

По предварительной версии прокуратуры, водитель микроавтобуса Ford Transit, на котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями - гололедом и снежным накатом, из-за чего и выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом.  
ForUm

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