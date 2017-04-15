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Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопроса об отстранении России от участия в «Евровидении» в 2018 году. Об этом заявил ТАСС официальный представитель ЕВС Дэвид Гудман.

Отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить информацию СМИ о возможном отстранении России от конкурса в  2018 года в связи с отказом Первого канала транслировать конкурс 2017 года, он сказал: «Сейчас внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе нынешнего года. Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события».

Ранее в СМИ прошла информация о том, что отказ Первого канала от трансляции «Евровидения-2017» может повлечь за собой дисквалификацию России на будущий год.

В этом году Россию на «Евровидении» должна была представлять певица Юлия Самойлова. Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну за выступление в 2015 году на концерте в Крыму.  

13 апреля российский Первый канал в связи с этим принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

Финал конкурса этого года намечен на 13 мая. 
ForUm

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