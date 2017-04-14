«Батькивщина» зарегистрировала проект постановления Верховной Рады №6385 об отклонении отчета Кабинета Министров Украины и признании деятельности правительства Владимира Гройсмана неудовлетворительной.

Соответствующий проект постановления опубликован сегодня на сайте Верховной Рады.

Напомним, сегодня, 14 апреля истек годичный срок иммунитета Кабмина Гройсмана.

По мнению «Батькивщины», отчет Гройсмана о годовой деятельности его правительства свидетельствует, что реформы, о которых говорит премьер-министр, выполняются не в интересах людей, а правящих кланов. Более того, реформ как таковых в отчете правительства вообще нет.

Как неоднократно отмечала лидер партии Юлия Тимошенко, Кабмин Гройсмана демонстрирует обществу «фейковые реформы», которые привели к небывалому росту коммунальных тарифов, массовому закрытию школ в сельской местности и тотальному обнищанию украинцев.

У украинского народа, по мнению лидера «Батькивщины», есть только два пути выхода из глубокого кризиса: либо терпеть это надругательство, либо немедленно сменить правительство.

Напомним, 10 февраля «Батькивщина» зарегистрировала проект постановления №6076 об отставке Владимира Гройсмана с должности премьер-министра. Но через час этот проект постановления исчез с официального сайта Верховной Рады. Это произошло вопреки нормам регламента ВР и стало неслыханным произволом со стороны спикера Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министра Владимира Гройсмана и Президента Петра Порошенко.