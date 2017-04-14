Сотрудники Службы безопасности Украины по информации Украинского бюро Интерпола задержали в Одессе гражданина Италии, объявленного в международный розыск.

Как сообщает пресс-центр СБУ, итальянец подозревается, в частности в организации финансовых мошеннических схем и уклонении от уплаты налогов.

По данным итальянских правоохранителей, коммерсант не перечислил в бюджет почти 180 миллионов евро в период с 2007-го по 2014 год. Сначала он был объявлен в федеральный розыск в Италии, а в сентябре 2014 года – в международный.

После получения обращения от Интерпола сотрудники контрразведки СБУ установили место пребывания иностранца на территории Украины и задержали его.

Оперативники спецслужбы передали итальянца представителям Национальной полиции, которые задержали его по ст. 208 и ст. 582 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В дальнейшем его ждет процедура экстрадиции в установленном порядке.