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Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого в коррупции бывшего начальника столичного управления Государственной автомобильной инспекции Николая Макаренко.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн», - написала она в Facebook.

Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск 3 бывших инспекторов ГАИ и бывшего начальника управления Государственной автоинспекции Киева по подозрению в преступлениях против активистов Автомайдана.

7 апреля Россия экстрадировала в Украину подозреваемого экс-начальника ГАИ Киева Николая Макаренко.

 
ForUm

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