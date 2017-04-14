Печерский районный суд Киева арестовал подозреваемого в коррупции бывшего начальника столичного управления Государственной автомобильной инспекции Николая Макаренко.
Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
«По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн», - написала она в Facebook.
Напомним, Генеральная прокуратура объявила в розыск 3 бывших инспекторов ГАИ и бывшего начальника управления Государственной автоинспекции Киева по подозрению в преступлениях против активистов Автомайдана.
7 апреля Россия экстрадировала в Украину подозреваемого экс-начальника ГАИ Киева Николая Макаренко.
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