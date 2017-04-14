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В пятницу, 14 апреля, в Иерусалиме мужчина с ножом напал на 25-летнюю студентку из Великобритании в вагоне трамвая. Спустя короткое время пострадавшая скончалась в больнице, сообщает ВВС.

Туристка подверглась нападению, когда ехала в трамвае в районе Старого города. Трамвай был переполнен людьми, отмечающими Страстную пятницу и Песах. Девушку отправили в больницу, где она скончалась от ран.

По данным службы внутренней безопасности Израиля, нападавший – 57-летний палестинец из Восточного Иерусалима.

Местные СМИ сообщают, что он психически нездоров и был осужден за насилие в семье. Его задержали и доставили на допрос.

Также во время нападения пострадали еще два человека – беременная женщина и мужчина средних лет. Они легко ранены в давке, спасаясь с места происшествия.

 

 
ForUm

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