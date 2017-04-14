также в разделеОбщество
За неделю в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных 5
Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных 6
Экс-руководство «ПриватБанка» подозревают в махинациях на 370 миллионов 14
Хуг: Власть имущие не хотят менять ситуацию на Донбассе 66
Бывшего участкового, убившего в ДТП троих человек, освободили из-под стражи 17
Письмо Сущенко родителям шло почти три месяца 16
Зубко не исключил провокации с пожарами во время проведения «Евровидения» 27
Савченко о ДТП с бабушкой: Это наша вина, мы ее не увидели 73
У Порошенко считают, что РФ не пойдет на аннексию ОРДЛО 53
Кремль: Организаторы «Евровидения» не выполнили свои же правила 47
САП выиграла апелляцию у Мартыненко 33
В МИД назвали страны ЕС, в которые украинцы смогут ездить без виз 238
В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину 38
НОТУ: Целью РФ было не участие, а создание негатива вокруг «Евровидения» 97
В Украине создадут систему хранения данных по технологии Blockchain 45
СБУ предотвратила вывоз в РФ военного оборудования 53
За три года на Донбассе погибли 2,6 тысячи военных 49
Украина вошла в десятку самых опасных стран мира 87

Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен результатами работы Национального антикоррупционного бюро, но считает, что его сотрудники иногда злоупотребляют пиаром. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

«В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром — для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как «тайна следствия», обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе», - отметил Холодницкий.

В качестве примера разглашения «тайны следствия» Антикоррупционным бюро он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт.

«Например, когда опубликовало на своем сайте переписку по делу «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?», - подчеркнул глава САП.

Антикоорупционный прокурор считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу.

«Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу», - заявил Холодницкий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года