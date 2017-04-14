Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен результатами работы Национального антикоррупционного бюро, но считает, что его сотрудники иногда злоупотребляют пиаром. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

«В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром — для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как «тайна следствия», обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе», - отметил Холодницкий.

В качестве примера разглашения «тайны следствия» Антикоррупционным бюро он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт.

«Например, когда опубликовало на своем сайте переписку по делу «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?», - подчеркнул глава САП.

Антикоорупционный прокурор считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу.

«Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу», - заявил Холодницкий.