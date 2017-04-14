С начала проведения АТО на востоке Украины погибли свыше 2,6 тыс. военных.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что сложная ситуация на Донбассе сохраняется, потому что люди, которым принадлежит власть, предпочитают, чтобы она была такой.

Внефракционный депутат Надежда Савченко возглавила партию, которая называлась «Наступ», а теперь переименована в «Общественную платформу Надежды Савченко».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о Едином государственном реестре военнообязанных (№2504а-д).

Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве, заявили организаторы конкурса.

Следующее заседание парламента состоится 16 мая.



Генеральная прокуратура Украины подозревает прежнее руководство ПАО «КБ ПриватБанк» в предоставлении связанным фирмам заведомо невыгодных для банка кредитов в период рефинансирования НБУ.

Председатель наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Юлия Ковалив 3 апреля написала заявление о прекращении своих полномочий члена набсовета по собственному желанию.

Граждане Украины после введения Европейским Союзом безвизового режима смогут посещать без виз 30 стран, которые входят в состав ЕС и Шенгенского пространства.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-февраль 2017 года составил 423,2 млн долл., что в 1,8 раза ниже дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 756,1 млн долл.

Целью российской стороны изначально было не участие в «Евровидении-2017», а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса, заявили в Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане, заявили в Пентагоне.

Согласно рейтингу безопасных стран мира, составленному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), Украина входит в десятку самых опасных стран.

Старобельский районный суд Луганской области продлил арест экс-руководителю фракции Партии регионов Александру Ефремову до 12 июня.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил с должности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса.

НАПК закрыло доступ к декларациям прокуроров по решению главного военного прокурора Анатолия Матиоса.