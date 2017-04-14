также в разделеОбщество
За неделю в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных 5
Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных 6
Экс-руководство «ПриватБанка» подозревают в махинациях на 370 миллионов 14
Хуг: Власть имущие не хотят менять ситуацию на Донбассе 64
Холодницкий обвинил НАБУ в злоупотреблении пиаром 10
Бывшего участкового, убившего в ДТП троих человек, освободили из-под стражи 17
Письмо Сущенко родителям шло почти три месяца 16
Зубко не исключил провокации с пожарами во время проведения «Евровидения» 26
У Порошенко считают, что РФ не пойдет на аннексию ОРДЛО 53
Кремль: Организаторы «Евровидения» не выполнили свои же правила 46
САП выиграла апелляцию у Мартыненко 32
В МИД назвали страны ЕС, в которые украинцы смогут ездить без виз 236
В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину 36
НОТУ: Целью РФ было не участие, а создание негатива вокруг «Евровидения» 97
В Украине создадут систему хранения данных по технологии Blockchain 45
СБУ предотвратила вывоз в РФ военного оборудования 53
За три года на Донбассе погибли 2,6 тысячи военных 49
Украина вошла в десятку самых опасных стран мира 87

Народный депутат Надежда Савченко признала, что ее сестра за рулем автомобиля привела к ДТП, в результате чего пострадала пожилая женщина.

Как рассказала Савченко журналистам, теперь она оказывает пострадавшей всяческую помощь, сообщает Укринформ.

«Женщина шла по проезжей части, мы ее не заметили ... у нее компрессионный перелом. Сейчас мы ... смотрим, ухаживаем за женщиной, всем помогаем... не оставим человека. Да, это наша вина, мы ее не увидели», - сказала народный депутат.

Напомним, ДТП с участием Савченко произошло в Киеве 13 апреля на Троещине.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

69
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года