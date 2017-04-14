Народный депутат Надежда Савченко признала, что ее сестра за рулем автомобиля привела к ДТП, в результате чего пострадала пожилая женщина.

Как рассказала Савченко журналистам, теперь она оказывает пострадавшей всяческую помощь, сообщает Укринформ.

«Женщина шла по проезжей части, мы ее не заметили ... у нее компрессионный перелом. Сейчас мы ... смотрим, ухаживаем за женщиной, всем помогаем... не оставим человека. Да, это наша вина, мы ее не увидели», - сказала народный депутат.

Напомним, ДТП с участием Савченко произошло в Киеве 13 апреля на Троещине.