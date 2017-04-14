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Президент РФ Владимир Путин хочет создать в Евразийском экономическом союзе (ЕврАзЭс) электронную систему отслеживания товаров из Украины. Об этом Путин сказал на встрече в Бишкеке президентов стран ЕврАзЭс (РФ, Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии).

«Еще одним элементом укрепления Евразийского экономического союза является сочетание наших информационных систем наших госорганов, в первую очередь таможенных служб, с целью создания механизма мониторинга движения товаров по территории союза», - сказал Путин, сообщает УНИАН.

«Это дало бы возможность улучшить решение таких проблемных вопросов для транзита товаров третьих стран, в том числе и Украины», - считает он.

По словам Путина, об этом президенты неоднократно «дискутировали» и пришли к выводу, что введение электронной системы отслеживания товаров помогло бы и «нашим партнерам, которые находятся за пределами союза».

Напомним, после вступления в силу соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Европейским Союзом 1 января 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении режима наибольшего благоприятствования (РНБ) вместо договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной, а также о применении контрсанкций в отношении страны с 2016 года.

Также 4 января 2016 года Российская Федерация полностью остановила транзит товаров из Украины через свою территорию.
ForUm

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