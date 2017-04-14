также в разделеОбщество
За неделю в Лукьяновском СИЗО умерли 4 заключенных 5
Порошенко одобрил создание реестра военнообязанных 6
Экс-руководство «ПриватБанка» подозревают в махинациях на 370 миллионов 14
Хуг: Власть имущие не хотят менять ситуацию на Донбассе 64
Холодницкий обвинил НАБУ в злоупотреблении пиаром 10
Бывшего участкового, убившего в ДТП троих человек, освободили из-под стражи 17
Письмо Сущенко родителям шло почти три месяца 16
Зубко не исключил провокации с пожарами во время проведения «Евровидения» 26
Савченко о ДТП с бабушкой: Это наша вина, мы ее не увидели 69
У Порошенко считают, что РФ не пойдет на аннексию ОРДЛО 53
САП выиграла апелляцию у Мартыненко 32
В МИД назвали страны ЕС, в которые украинцы смогут ездить без виз 236
В Иерусалиме тысячи людей сегодня пройдут Дорогой Скорби с молитвой за Украину 36
НОТУ: Целью РФ было не участие, а создание негатива вокруг «Евровидения» 97
В Украине создадут систему хранения данных по технологии Blockchain 45
СБУ предотвратила вывоз в РФ военного оборудования 53
За три года на Донбассе погибли 2,6 тысячи военных 49
Украина вошла в десятку самых опасных стран мира 87

Россия сожалеет в связи с неспособностью организаторов «Евровидения» выполнить свои же правила проведения состязания и призвать к этому страну, принимающую конкурс в этом году.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с запретом властями Украины участвовать в конкурсе участнице из России, сообщает ТАСС.

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы «Евровидения» оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза», - заявил он.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.  

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

46
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года