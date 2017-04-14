Россия сожалеет в связи с неспособностью организаторов «Евровидения» выполнить свои же правила проведения состязания и призвать к этому страну, принимающую конкурс в этом году.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с запретом властями Украины участвовать в конкурсе участнице из России, сообщает ТАСС.

«Можно только выразить сожаление в связи с тем, что организаторы «Евровидения» оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза», - заявил он.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила представительнице России на «Евровидении» Юлии Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.