Директор Национального института стратегических исследований, академик, советник Президента Украины Владимир Горбулин считает, что Россия не пойдет на аннексию отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня РФ повесила Донбасс, как камень, на шею Украины, забрать полностью его в состав РФ (не может), им хватает Крыма для того, чтобы сильно чувствовать свое экономическое положение», - заявил Горбулин, сообщает УНИАН.

«Я не думаю, что это может произойти, хотя существует такое желание у отдельных главарей в Луганской и Донецкой областях, а забирать Донбасс на собственную шею - это вряд ли она (РФ) на это пойдет», - сказал Горбулин.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинские силовики уже сегодня должны быть готовы к возвращению оккупированных территорий Донбасса.