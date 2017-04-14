Кабинет Министров Украины в рамках выполнения стратегии наращивания добычи природного газа и обеспечения полной энергетической независимости страны предлагает уже с 2018 года снизить ренту на добычу топлива.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает пресс-служба правительства.

Он напомнил, что уже более 500 дней Украина живет без российского газа. Кроме того, в этом году добывающая отрасль должна нарастить добычу газа на 500 млн кубометров, а в среднесрочной перспективе объем собственной добычи должен полностью на 100% удовлетворить потребности Украины в топливе.

«Понятно, что для этого нужно время и инвестиции, - сказал Гройсман. - Но уже сейчас «Укргаздобыча» получила 27 новых разрешений на добычу газа. А дальше надо создать максимально благоприятные условия для добывающей отрасли. И таких условий два. Надо, наконец, с 2018 года снизить ренту на добычу газа, ввести единую ренту на уровне 12%. Такой подход может быть приемлемым. И вторая позиция - дерегуляция. Должны принять правильные решения для достижения энергетической независимости».