Бюджет Украины, направляемый на нужды армии и обеспечение обороны и безопасности, который сегодня составляет около 130 млрд грн, может быть увеличен вдвое в условиях устойчивого экономического развития.

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в ходе выступления в Верховной Раде, сообщает пресс-служба правительства.



«Я хочу поблагодарить наших воинов, которые защищают нашу родную землю, - сказал глава правительства. - Я хочу подчеркнуть, мы сегодня имеем 130 млрд бюджета украинских войск, безопасности и обороны. Но самым лучшим будет увеличение оборонного бюджета нашей страны вдвое. А это можно сделать тогда, когда у нас будет развитая экономика».