Государственная фискальная служба Украины создаст максимально благоприятные условия для прохождения таможенных формальностей иностранными участниками и гостями песенного конкурса «Евровидение-2017», которое в мае состоится в Киеве.

Об этом заявил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан, сообщает пресс-служба ведомства.

«ГФС готова обеспечить максимально высокий уровень обслуживания всех иностранных представителей, которые приедут в нашу страну на «Евровидение». Для них будет действовать упрощенный режим пропуска через таможню. Оформление всех материалов, продукции и технического оборудования, необходимых для конкурса, будет осуществляться оперативно», - подчеркнул он.

Продан также заверил, что руководители всех таможен ГФС обеспечат надлежащий уровень культуры и порядка при осуществлении пропуска иностранных участников. «К таможенным формальностям будут привлечены наиболее подготовленные и опытные специалисты. В случае необходимости наши специалисты готовы оперативно решить проблемные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении указанных граждан, со смежными службами», - подытожил чиновник.

Напомним, международный песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине в Международном выставочном центре. Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.