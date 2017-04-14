Правоохранительные органы 15-16 апреля усилят меры безопасности в столице в связи с пасхальными праздниками, однако полиция не ожидает провокаций. Об этом заявил на брифинге в пятницу руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

«Охрана на пасхальные праздники будет усилена. Дополнительно будут работать 1500 правоохранителей», - сказал Крищенко, сообщает Укринформ.

По его словам, меры безопасности будут усилены преимущественно возле культовых сооружений, возможны проверки вещей, и к этому граждане должны быть готовыми. Также будут увеличены группы кинологов и усилены наряды полиции в метро.

В то же время Крищенко заверил, что ныне полиция не имеет «никакой угрожающей информации».

По его словам, на эти дни не были заявлены никакие политические акции или демонстрации.

Отвечая на вопрос журналистов, Крищенко отметил, что устанавливать в столице рамки металлоискателей не предусматривается, однако в случае необходимости меры безопасности и проверки будут усилены.

Он добавил, что на Пасху с 8 до 22 часа будет перекрыто движение на Крещатике.

Напомним, обеспечивать правопорядок в пасхальную ночь в Украине будут почти 25 тысяч правоохранителей.