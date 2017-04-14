По предварительным оценкам, вчерашний авиаудар мощнейшей неядерной бомбой, стоящей на вооружении США, уничтожил на востоке Афганистана 36 джихадистов группировки Вилаят Хорасан - местного отделения террористической сети Исламское государство.
Такие данные со ссылкой на заявление Минобороны страны передает агентство Reuters.
Информация о последствиях удара еще уточняется, а данные о потерях боевиков не проверены, отметили силовики.
Как уточнили в ведомстве, гражданские в этом горном регионе от взрыва бомбы не пострадали, сообщает LIGA.net.
«Ни один из гражданских не пострадал. Была уничтожена только база, которую ИГ использовали для совершения нападений в других частях провинции», - подчеркнул спикер Минобороны Афганистана.
U.S. Bombs, Destroys Khorasan Group Stronghold in Afghanistan https://t.co/oDhjzaLuUw pic.twitter.com/xOMsYD5grt— U.S. Air Force (@usairforce) 13 апреля 2017 г.
Напомним, 13 апреля в районе города Ачин в афганской провинции Нангархар (на восток от Кабула, неподалеку от границы с Пакистаном) ВВС США сбросили на сеть тоннелей джихадистов местного филиала террористической сети Исламское государство крупнейшую неядерную бомбу США GBU-43/В, известную на военном слэнге как «мать всех бомб». Ее тротиловый эквивалент - около 11 тонн.
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