По предварительным оценкам, вчерашний авиаудар мощнейшей неядерной бомбой, стоящей на вооружении США, уничтожил на востоке Афганистана 36 джихадистов группировки Вилаят Хорасан - местного отделения террористической сети Исламское государство.

Такие данные со ссылкой на заявление Минобороны страны передает агентство Reuters.

Информация о последствиях удара еще уточняется, а данные о потерях боевиков не проверены, отметили силовики.

Как уточнили в ведомстве, гражданские в этом горном регионе от взрыва бомбы не пострадали, сообщает LIGA.net.

«Ни один из гражданских не пострадал. Была уничтожена только база, которую ИГ использовали для совершения нападений в других частях провинции», - подчеркнул спикер Минобороны Афганистана.

Напомним, 13 апреля в районе города Ачин в афганской провинции Нангархар (на восток от Кабула, неподалеку от границы с Пакистаном) ВВС США сбросили на сеть тоннелей джихадистов местного филиала террористической сети Исламское государство крупнейшую неядерную бомбу США GBU-43/В, известную на военном слэнге как «мать всех бомб». Ее тротиловый эквивалент - около 11 тонн.