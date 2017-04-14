В Киевской области полиция задержала гражданина России с оружием и взрывчаткой, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
«Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики», – говорится в сообщении.
В полиции отметили, что «гость» задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков.
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