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В Киевской области полиция задержала гражданина России с оружием и взрывчаткой, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего гражданина Российской Федерации. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку, начинённую металлическими болтами, отмычки и наркотики», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что «гость» задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время проверяется способ и законность пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие сообщников и заказчиков.
ForUm

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