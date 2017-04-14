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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов спокойно относится к тому, что в России его называют «Кровавым пастором». Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

«Вы знаете, меня и раньше «пастором» называли, но россияне добавили «Кровавый», видимо, считая, что я их кровью завтракаю, а иногда и ужинаю. Как-то спокойно я к этому отношусь, даже привык», - отметил он.

«Я думаю, это прозвище значительно лучше, чем то, что украинцы дали Путину», - подытожил Турчинов.
ForUm

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