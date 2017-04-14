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Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году, нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов не ввел военное положение в стране три года назад в связи с необходимостью проведения президентских выборов. Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина.

«Это было сознательное решение: с 25 февраля в Украине началась президентская кампания (согласно законодательству Украины во время действия военного положения по всей стране или в ее части проведения выборов невозможно. - Ред.). Было очевидно, что пока в России находился так называемый «легитимный президент» Янукович, который подписал призыв о введении (российских. - Ред.) войск, а на границе Украины сосредоточилось около 80 тысяч штурмовых подразделений Вооруженных сил России, готовых перейти границу в любой момент, это - реальная опасность», - объяснил он.

«Мы понимали формулу, которую Кремль отработал еще в 2013 году на военных учениях - по обращению законного руководителя соседней страны российские войска помогают восстановить конституционный строй после захвата власти мятежниками», - добавил Турчинов.

По его словам, угроза реализации обращение Януковича о введении (российских. - Ред.) войск оставалась до избрания нового президента в мае 2014 года.

«Мне надо было делать что угодно, но провести честные выборы, которые признает все общество. И только так я выбивал (у России. - Ред.) их «козырь» нелегитимности украинской власти. Именно поэтому до завершения избирательного процесса нельзя вводить военное положение», - подчеркнул секретарь СНБО.
ForUm

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