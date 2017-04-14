WikiLeaks является «негосударственной враждебной США разведывательной службой», которую часто направляют «такие государственные актеры, как Россия», заявил глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео во время своего первого публичного выступления в качестве директора ведомства, сообщает Немецкая волна.

Он сослался на январский отчет американской разведки, в котором говорилось, что главное управление Генштаба ВС России использовало WikiLeaks для распространения украденных хакерами документов и писем Демократической партии, рассчитывая повлиять на итог выборов в США в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

По мнению Помпео, создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж и его коллеги только «строят из себя крестоносцев», а на самом деле помогают врагам США, например, России, и общаются с диктаторами.

«WikiLeaks действует как враждебная разведывательная служба, и ведет переговоры как враждебная разведывательная служба. Она поощряет сторонников искать работу в ЦРУ для получения своих разведданных. И в подавляющем большинстве случаев сосредотачивается на Соединенных Штатах, пытаясь получить поддержку от антидемократических государств и организаций», - цитирует слова Помпео агентство AFP.

В то же время AFP напоминает, что до своей победы на президентских выборах Дональд Трамп хвалил Джулиана Ассанжа за обнародованную WikiLeaks информацию.