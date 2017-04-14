НАТО проводит мощное усиление коллективной обороны со времен Холодной войны, вызванное действиями России в связи с незаконной аннексией Крыма и поддержкой конфликта на Востоке Украины. Об этом в Вашингтоне заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Голос Америки.



«Мы должны обеспечить, чтобы ни один из союзников НАТО не потерпел того, что переживает Украина из-за России, начиная с 2014 года», - сказал генсек НАТО.



Столтенберг подчеркнул необходимость соблюдения Россией режима прекращения огня и выполнения Минских договоренностей.

По его словам, мир нуждается в единстве союзников ввиду нарушения мирового порядка действиями России, кризиса в Сирии, который разворачивается непосредственно у границ Турции - одного из крупнейших союзников НАТО. «В то время, когда мир становится более опасным и непредсказуемым, важно иметь друзей и союзников. И именно в НАТО Америка имеет лучших друзей и союзников в мире», - подчеркнул Столтенберг.

«Мы не хотим новой холодной войны, новой гонки вооружений… на самом деле, мы убеждены, что предпосылкой политического диалога с Россией является наше могущество и единство», - сказал генсек НАТО во время пресс-конференции в Белом Доме.