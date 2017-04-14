Представительница России Юлия Самойлова надеялась, что ее пустят на «Евровидение-2017».

«Конечно, я расстроилась, потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло», — сказала Самойлова, сообщает РИА Новости.

Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что «Евровидение» еще будет в ее жизни.

Как сообщал ForUm, Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины сроком на три года из-за того, что она выступала в аннексированном Крыму.

13 апреля российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

После чего Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не будет участвовать в 62-м международном песенном конкурсе «Евровидение» в Киеве.