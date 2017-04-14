За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 65 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, двое военных получили ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, центром огневого противостояния продолжает оставаться приморское направление.

«Так, в районе Водяного, по ВСУ враг бил из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Широкино накрывал огнем из 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм и стрелкового оружия противник открывал огонь по морским пехотинцам вблизи Гнутово. Минометы калибра 82-мм, противотанковые гранатометы применил в районе Талаковки. Из гранатометов различных систем бил по позициям ВСУ вблизи Павлополя, Марьинки и Красногоровки. Из пулеметов больших калибров пытался попасть в наших защитников под Чермалыком, Гранитным и Марьинкой. Из стрелкового оружия обстрелял защитников Старогнатовки. Вражеские снайперы активно действовали в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого», - говорится в сообщении.

На донецком направлении, по позициям ВСУ вблизи Авдеевки враг открывал огонь из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Луганского обстреливал из минометов калибра 82-мм. По защитникам Опыного применял противотанковый ракетный комплекс, 82-миллиметровые минометы, гранатометы и вооружения БМП. Из гранатометов различных систем обстреливал позиции вблизи Невельского. Зенитные установки ЗУ-23-2, гранатометы и пулеметы больших калибров применил в районе Каменки. Из стрелкового оружия и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам шахты «Бутовка».

На луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.