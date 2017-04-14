Президент США Дональд Трамп заявил, что гордится ударом США ​»крупнейшей неядерной бомбой» по позициям террористической организации «Исламское государство» в Афганистане.

Об этом он сообщил журналистам после встречи с чиновниками в Белом доме, сообщает УНИАН, ссылаясь на CNBC News.

Произошедшее американский лидер, по данным издания, назвал «очень-очень удачной миссией». «Все прекрасно знают, что произошло», — отметил глава США.

«У нас величайшие военные в мире, и они выполняют свою работу как обычно», — добавил Трамп, пояснив, что своими приказами американские власти «дали им полное право» на то, что они делают.

Трамп также отметил, что предыдущей администрации не удавалось достичь такого успеха. «Если вы посмотрите на то, что произошло за последние восемь недель, и сравните с тем, что на самом деле происходило до этого, в течение последних восьми лет, вы увидите, что есть огромная разница. Потрясающая разница», - подчеркнул нынешний глава Белого дома.

При этом, по информации Business Insider​, ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер​ отказался отвечать на вопрос, лично ли Трамп отдал приказ использовать бомбу GBU-43 в Афганистане.

За дополнительной информацией журналистов представитель администрации президента направил в Министерство обороны.

Напомним, 13 апреля США сбросили крупнейшую в своем арсенале неядерную бомбу на позиции боевиков ИГ в Афганистане.