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НАК «Нафтогаз Украины» завершил плановые закупки газа в Европе на май. Об этом в Facebook написал коммерческий директор компании Юрий Витренко.

«Завершили покупать плановые объемы импортного газа на май. Из Европы. У «Газпрома» не покупаем уже больше 500 дней. Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с «Газпромом» во втором квартале 2017 года», - отметил он.

По словам Витренко, только на закупках с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн долл.

«Как видим, газ из Европы дешевле, чем из России. И мы экономим, покупая не у России. И это не говоря о том, что условия покупки у «Газпрома» для нас все равно неприемлемые. Например, потому, что наши платежи могут быть зачтены в счет «обязательств бери-или-плати», а это бездонная бочка и газ мы не получим...», - заявил представитель «Нафтогаза».

Витренко подчеркнул, что закупки газа осуществлялись у ведущих европейских компаний, используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка с процентной ставкой на уровне 3%.

 
ForUm

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