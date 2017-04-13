Российский Первый канал в связи с запретом украинской стороны на въезд в Киев участницы конкурса «Евровидение» от России Юлии Самойловой принял решение отказаться от трансляции «Евровидения-2017».

Верховная Рада приняла закон «О рынке электрической энергии Украины».

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины об аресте акций «Укртелекома» и «ТриМоба».

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что отношения между Россией и США со временем наладятся, и «наступит прочный мир».

В Киеве сестра народного депутата Надежды Савченко Вера за рулем автомобиля сбила пожилую женщину. В YouTube обнародовано видео ДТП.

Верховная Рада приняла постановление об освобождении от должности председателя Фонда госимущества Украины Игоря Билоуса.

Верховная Рада не смогла внести правки в закон авторства народного депутата Надежды Савченко по поводу зачисления срока предварительного заключения в срок тюремного заключения.

Украинский институт национальной памяти после проведения общественных слушаний подготовил новую редакцию законопроекта «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях».

В зоне АТО в результате неосторожного обращения с оружием погибли двое военных.

Правление Национального банка Украины приняло решение о снижении учетной ставки до 13% годовых с 14 апреля 2017 года.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018-2019 годах рост реального ВВП ускорится до 3,2% и 4,0% соответственно.

НБУ получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем банке российского «Сбербанка».

В России заявили о задержании гражданина Украины, подозреваемого в работе на украинскую разведку. В Министерстве обороны Украины отрицают причастность задержанного к украинской разведке.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане почти три миллиона евро.

Государственная пограничная служба предупреждает граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто ездить в РФ, о возможных провокациях со стороны российских силовиков.

Украина подала в Европейский суд по правам человека дополнительные доказательства по делу о захвате Россией Крыма в феврале-сентябре 2014 года.