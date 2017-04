Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что отношения между Россией и США со временем наладятся, и «наступит прочный мир».

Об этом он написал в Twitter.

«Вопросы между США и Россией будут решены. В нужное время все опомнятся, и наступит прочный мир!», - отметил Трамп.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace!