Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что отношения между Россией и США со временем наладятся, и «наступит прочный мир».

Об этом он написал в Twitter.

«Вопросы между США и Россией будут решены. В нужное время все опомнятся, и наступит прочный мир!», - отметил Трамп.

Things will work out fine between the U.S.A. and Russia. At the right time everyone will come to their senses & there will be lasting peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 апреля 2017 г.

Напомним, Тиллерсон 12 апреля в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле сообщили, что вопрос Украины на встрече Тиллерсона и Путина рассматривался «пунктирно».

Тиллерсон заявил, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.