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Президент Соединенных Штатов Америки  Дональд Трамп выразил надежду, что отношения между Россией и США со временем наладятся, и «наступит прочный мир».

Об этом он написал в Twitter.

«Вопросы между США и Россией будут решены. В нужное время все опомнятся, и наступит прочный мир!», - отметил Трамп.

Напомним, Тиллерсон 12 апреля в Москве встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кремле сообщили, что вопрос Украины на встрече Тиллерсона и Путина рассматривался «пунктирно».

Тиллерсон заявил, что пока Российская Федерация не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.

 
ForUm

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