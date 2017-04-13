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Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности».

За документ проголосовали 276 народных депутатов.

Комментируя принятие закона, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что документ упрощает условия ведения строительной деятельности, убирает лишние препятствия развитию бизнеса и устраняет коррупционные риски.

«Этим законом мы отменили лишнюю процедуру получения строителями технических условий от ГосЧС по пожарной безопасности на строительство. Каждый проектировщик должен придерживаться архитектурно-строительных норм, в том числе и по пожарной безопасности. Теперь они будут получаться вместе с архитектурно-строительными требованиями. А это, в первую очередь, уменьшает дополнительные походы строителей к чиновникам и устраняет коррупционную составляющую. Это дает возможность без лишних задержек начать строительство и уменьшить стоимость квадратного метра построенной площади», - отметил Зубко, сообщает пресс-служба Минрегиона.

По его словам, этот закон поднимет Украину в мировом рейтинге «Doing Business» на 38 пунктов по позиции «легкость в получении разрешений на строительство» и даст возможность привлечь в отрасль инвестиции.

 
ForUm

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