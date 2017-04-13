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Для каждой матери война – это боль, слезы и страх за своих детей. Особую боль приходится переживать матерям украинских военных, которые находятся в плену или числятся в списках пропавших без вести. Не имея весточки от своих сыновей долгие дни месяцы и годы, эти женщины давно потеряли и покой, и сон, и сегодня живут только верою в то, что Господь сбережет самых дорогих для них людей. Накануне Пасхи с матерями и женами украинских военных встретился предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий, сообщает АиФ.ua.

Группу матерей, приехавших в резиденцию митрополита в Киево-Печерскую лавру легко отличить от других паломников – лица этих женщин омрачены глубокой скорбью. По официальным данным более сотни украинских военных сегодня находятся в плену, и более четырехсот числятся в списках пропавших без вести.

«Мой сын находится в плену 1027 дней, столько же ночей я не могу спокойно уснуть», - так начинает рассказ о своей беде каждая из матерей военнопленных.

Еще более страшными являются истории матерей, о судьбах детей которых нет достоверной информации. Многим из них приходилось уже по нескольку раз слышать о том, что их сына нашли среди погибших и выезжать для опознания тел.

«Первый раз звонили из Запорожья, делали эксгумацию, проводили ДНК. В результате оказалось, что не мой. Потом еще звонили, сказали, что нашли шесть тел, и среди них мой сын. Через некоторое время опять оказалось, что совпадений по ДНК нет. Сказали, ждите освобождения Донбасса, тогда будем искать. Кто нам может помочь сегодня, если не Бог? Только на него вся надежда», - со слезами на глазах рассказывают матери.

Украинская православная церковь активно участвует в переговорах по освобождению пленных –об этом рассказал митрополит Онуфрий , принимая группу матерей украинских военных.

«Мы делаем все, что можно, чтобы освобождать наших пленных. Мы сопереживаем вашей скорби, и не только молимся о том, чтобы Господь послал мир на нашу землю, но также просим тех людей, которые сегодня решают судьбу ваших детей, о милосердии. Мы понимаем, насколько сильны страдания матерей, потому просим также о том, чтобы пленных освобождали и с нашей стороны. Потому что только тога, когда мы вспомним о милосердии, наступит мир на нашей земле», - обратился к матерям и женам военнопленных предстоятель УПЦ.

Каждая семья, которая ждет своих сыновей, мужей, отцов из плена сегодня проходит огромное испытание, пройти которое без веры практически невозможно.

«Этот праздник Пасхи для нас омрачен нашими земными скорбями за детей и юношей, которые находятся в плену. Христос победил зло, и мы не будем отчаиваться, а будем молиться, чтобы Бог помогал нашим детям, которые находятся в плену, чтобы Господь вывел их оттуда и привел на родную землю. Первое что мы все должны сегодня делать – это молиться. Второе – делать все для скорейшего  освобождения наших детей», - сказал митрополит Онуфрий.

Кроме молитвенной поддержки, о которой просили матери военнопленных и пропавших без вести, предстоятель УПЦ пообещал всеми силами содействовать освобождению и поиску их детей. По словам митрополита, несколько украинских военнопленных могут освободить уже к светлому празднику Пасхи. 
ForUm

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