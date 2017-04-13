Украина подала в Европейский суд по правам человека дополнительные доказательства по делу о захвате Россией Крыма в феврале-сентябре 2014 г. Об этом на пресс-конференции сказал министр юстиции Павел Петренко.
По его словам, недавно Минюст передал в ЕСПЧ ряд новых доказательств по данному иску.
«С этими доказательствами и пояснениями шансов у россиян врать и что-то опровергать практически нет», - сказал он, сообщает 112 Украина.
При этом он не уточнил, какие именно доказательства предоставила Украина, пообещав, что сообщит о них после пасхальных праздников.
Напомним, ранее Петренко назвал фамилии чиновников страны-агрессора России, которые причастны к аннексии Крыма.
Как известно, Украина подала в Европейский суд по правам человека пять исков в отношении Российской Федерации.
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