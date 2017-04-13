В связи с пасхальными и майскими праздниками Государственная пограничная служба Украины усиливает меры безопасности на государственной границе. Об этом сегодня на брифинге заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

«В связи с пасхальными праздниками ГПС усиливает меры безопасности на государственной границе и в контролируемых приграничных районах. Их цель - недопущение проникновения на территорию нашей страны под видом мирных граждан террористов, диверсантов, провокаторов, а также провоза оружия, средств террора и других запрещенных предметов через государственную границу Украины», - сообщил он.

По словам Слободяна, для надлежащей реализации запланированных мероприятий организовано взаимодействие с подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии, СБУ, Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает УНИАН.

«Во время реализации своих полномочий пограничники будут осуществлять тщательную проверку документов, лиц и транспортных средств, в том числе, которые будут передвигаться в контролируемых приграничных районах. Меры безопасности будут усилены и в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Для несения службы будут привлечены резервы ведомства, служебные собаки и дополнительные технические средства. Для своевременного реагирования на возможные изменения в обстановке в подразделениях круглосуточно будут дежурить ситуативные группы», - подчеркнул он.

Особое внимание во время праздничных дней, по словам Слободяна, будет уделено функционированию контрольных пунктов въезда-выезда, расположенных на границе с временно оккупированным Крымом и на линии разграничения в зоне проведения АТО.

Он также сообщил, что в подразделениях, особенно тех, которые задействованы в зоне проведения АТО, отрабатываются меры противодействия террористическим угрозам и готовности к отражению внезапных атак.

Напомним, обеспечивать правопорядок в пасхальную ночь в Украине будут почти 25 тысяч правоохранителей.