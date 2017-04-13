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Министр юстиции Павел Петренко рассчитывает, что Верховная Рада примет закон об отмене всех нормативно-правовых актов СССР и УССР до конца мая.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по результатам работы Минюста в I квартале этого года, передает Укринформ.

«Вчера украинское правительство одобрило законопроект об отмене всех без исключения актов Советского Союза и УССР, которые принимались до обретения независимости Украиной. Я рассчитываю, что украинский парламент уже до конца мая проголосует этот законопроект, и он станет законом», - сказал Петренко.

Министр убежден, что принятие этого законопроекта позволит «поставить точку в колониальном прошлом правовой системы Украины, когда мы ориентировались в течение 25 лет независимости еще на имперские акты, принятые советским режимом».

Напомним, 12 апреля на заседании Кабмина был принят законопроект,  предусматривающий прекращение в течение трех лет действия в Украине законов, принятых во времена Советского Союза и УССР.

 
ForUm

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