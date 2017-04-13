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Генеральная прокуратура Украины разоблачила факт злоупотребления служебным положением заместителем начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, чиновник путем злоупотребления властью и служебным положением, действуя в интересах ряда юридических лиц, подписал решение об отмене налоговых уведомлений-решений, в результате чего незаконно освободил субъектов хозяйственной деятельности от уплаты обязательных платежей, чем вызвал последствия в виде непоступления в госбюджет средств на сумму свыше 12 млн грн.

Заместителю начальника ГУ ДФС в Киевской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, определено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.
ForUm

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