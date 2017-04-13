По данным украинских спецслужб, на фоне массового оставления ОРДЛО профессиональными специалистами и потери кадрового потенциала, марионеточными руководителями этих районов посредством репрессивных органов принимаются ограничительные меры по предупреждению оттока профессиональных кадров с предприятий, имеющих важное значение для промышленного комплекса региона.

Об этом на брифинге заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины - пресс-секретарь Олег Слободян, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Он также добавил, что с этой целью для работников таких предприятий введен запрет на выезд на подконтрольную Украине территорию с внесением установочных данных в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в так называемых пунктах перехода через линию разграничения.

По словам Слободяна, на сегодня единственной возможностью попасть на территорию Украины является выезд данной категории лиц с временно оккупированной территории сначала в РФ через неподконтрольный украинской власти участок границы с последующим пересечением российско-украинской границы в действующих пунктах пропуска.

Он подчеркнул, что подобные ограничения лишают украинских граждан возможности получения социальной помощи и пенсионных выплат, посещения родственников и решения других важно необходимых вопросов.

«Таким образом, расцениваем сложившуюся ситуацию как очередное ограничение прав и свобод граждан Украины на свободное передвижение со стороны марионеточной пророссийской власти ОРДЛО», - отметил Слободян.

Напомним, 1 марта в связи с блокадой ОРДЛО самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» ввели так называемое «внешнее управление» на всех работающих на оккупированных территориях украинских предприятиях.

Глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.