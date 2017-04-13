Глава Национального банка Валерия Гонтарева обсудила с Президентом Петром Порошенко кандидатуру своего преемника.
Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции, передают Українськi Новини.
«Мы обсуждали это с Президентом 3 месяца. Уже тут нечего обсуждать, нужно утвердить преемника», - сказала она.
Ранее глава НБУ сообщила, что надеется на назначение технократа следующим главой регулятора.
Напомним, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала заявление об отставке.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время