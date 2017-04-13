Украинский институт национальной памяти после проведения общественных слушаний подготовил новую редакцию законопроекта «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях». Об этом сообщается на сайте Института.

Документ дополнен новой категорией - «Международные дни», куда включены, среди прочих 8 марта - День борьбы за права женщин (день будет праздничным, но не выходным) и 1 мая - День труда (будет выходным).



«Поскольку украинцы не поддержали намерение ввести Шевченковский день (9 марта) и День семьи (вторая пятница сентября) как выходные праздничные, то это предложение снято с календаря», - говорится в сообщении.



Вместе с тем, Институт прислушался к пожеланиям общественности и включил в проект традиционный праздник - День Святой Троицы. Второй день после Пасхи и Троицы (понедельник) остается выходным.



Также вносится как традиционный праздник - Рождество Христово по григорианскому календарю, который отмечается 25 декабря (не является выходным днем).



Нерабочий праздничный день предлагается не переносить на понедельник, если он приходится на выходной (кроме Рождества по юлианскому календарю, 7 января).

День Государственного флага Украины будет отмечаться 4 сентября (именно в этот день подняли сине-желтый флаг над зданием Верховной Рады Украины в 1991 году).

Законопроектом сортируются скорбные дни и предложено День памяти жертв политических репрессий перенести с третьего воскресенья мая на первое воскресенье ноября в честь жертв расстрела 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох, когда по приговорам внесудебных органов погибли более 100 деятелей украинской культуры, науки, военных, священнослужителей - узников Соловецкого лагеря особого назначения.