также в разделеЭкономика
НБУ снизил учетную ставку до 13% 9
НБУ получил документы о продаже «Сбербанка» 32
За март украинцам пришлют платежки с указанием качества газа 88
Кабмин продлил чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц 46
Рева: На повышение пенсий с октября нужно 11-12 миллиардов 90
В Украине выросли объемы депозитов 85
В НБУ объяснили, почему в марте ускорилась инфляция 250
Работающим пенсионерам хотят отменить налогообложение пенсий 1441
Гройсман прокомментировал первое место Украины в рейтинге коррупции 226
Украина пока не запретила импорт антрацита из России 53
Гройсман пообещал повышение пенсий на 200-1000 гривен 441
Гонтарева: Фирташ и Бахматюк задолжали Нацбанку 20 миллиардов 159
В прошлом году «Нафтогаз» получил прибыль в 26,5 миллиарда 96
Порошенко предлагает конфисковывать донецкий уголь, ввозимый из РФ 352
«Нафтогаз» подписал меморандум с двумя операторами ГТС Европы 138
Частные переводы населения обошли инвестиции и помощь МВФ 116
Украина возглавила рейтинг коррупции в бизнесе 157
НБУ ожидает, что миссия МВФ приедет в Украину в мае 44

Верховная Рада приняла закон «О рынке электрической энергии Украины», передает корреспондент ForUm’а.

За соответствующий законопроект №4493 во втором чтении и в целом проголосовали 227 народных депутатов.

Отмечается, что данный закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электрической энергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей, поставкой электрической энергии для обеспечения надежного и безопасного снабжения электрической энергии потребителям с учетом интересов потребителей, развития рыночных отношений, минимизации затрат на поставку электрической энергии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят 22 сентября 2016 года.

А 6 апреля Верховная Рада отправила его на повторную подготовку ко второму чтению.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года