Верховная Рада приняла закон «О рынке электрической энергии Украины», передает корреспондент ForUm’а.

За соответствующий законопроект №4493 во втором чтении и в целом проголосовали 227 народных депутатов.

Отмечается, что данный закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электрической энергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей, поставкой электрической энергии для обеспечения надежного и безопасного снабжения электрической энергии потребителям с учетом интересов потребителей, развития рыночных отношений, минимизации затрат на поставку электрической энергии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Напомним, в первом чтении данный законопроект был принят 22 сентября 2016 года.

А 6 апреля Верховная Рада отправила его на повторную подготовку ко второму чтению.