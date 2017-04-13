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Кабинет Министров Украины планирует в апреле направить на выполнение дорожных работ еще 3,142 млрд грн, которые были аккумулированы на таможне в рамках перевыполнение планов.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время селекторного совещания по вопросам здравоохранения с председателями областных государственных администраций в Кропивницком, сообщает пресс-служба правительства.

«По всей Украине от перевыполнения таможенных платежей, благодаря тому, что расширили перечень областей (участниц «дорожного» эксперимента), мы уже аккумулировали 3 млрд 142 млн грн, которые в апреле будут перечислены вам на места», - сказал глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в 2017 году на финансирование дорожных работ будет выделено около 30 млрд грн.
ForUm

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