Министерство юстиции России считает необоснованными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно операции по освобождению захваченных террористами заложников в Беслане и обжалует их в трехмесячный срок, сообщает ТАСС.



В постановлении по жалобе «Тагаева и другие против РФ», касающейся событий, связанных с захватом вооруженными террористами 1 сентября 2004 года заложников в школе № 1 Беслана Северной Осетии, первая инстанция ЕСПЧ возложила на российские власти ответственность за нарушение положений статьи 2 (Право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод в различных аспектах.

В минюсте России заявили, что «ряд выводов Европейского суда необоснован, а использованная аргументация – неубедительна и не соответствует доказательствам, предоставленным российскими властями».

«Соответствующее постановление Европейского суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок», - подчеркнули в минюсте.

В российском ведомстве заявили, что трактовка судом обстоятельств, связанных с планированием операции по освобождению заложников, «показывает недостаточно глубокий подход» к вопросу детального изучения и всестороннего рассмотрения всех факторов, влиявших на развитие событий.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призвал Россию выплатить истцам по делу о теракте в Беслане почти три миллиона евро.