Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине известны первые непубличные результаты визита секретаря Государственного департамента США Рекса Тиллерсона в Москву. Об этом Климкин сказал журналистам.

«Во-первых, будем сейчас разговаривать с Государственным секретарем Соединенных Штатов. Он с нами советовался, когда строил свою позицию. Вы знаете информацию о звонке. Я считаю, что его визит очень четко продемонстрировал не только в смысле заявлений, но в смысле той логики, что он преподносил во время пресс-конференции. Я знаю первые результаты визита также непубличные, но не буду говорить обо всем», - заявил Климкин, сообщает УНИАН.

«Но наш совместный тезис со всеми нашими друзьями и партнерами о том, что с Россией нельзя в принципе ни сотрудничать, ни вообще разговаривать на основе никакого доверия, во время визита однозначно был подтвержден», - добавил министр.

Также он сообщил, что сейчас проведет телефонный разговор «с американской стороной».

Напомним, 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Тиллерсона с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

После переговоров Тиллерсон заявил, что пока РФ не выполнит полностью Минские соглашения, ситуация в Украине будет оставаться препятствием для улучшения отношений между США и Россией.