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На Закарпатье начались работы по очистке от мусора Ольшанского водохранилища, сообщает пресс-служба главы ОГА Геннадия Москаля.

К работам подключились работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водники со спецтехникой, энергетики, на балансе которых находится водохранилище, лесоводы, а также сотрудники Хустской и Межгорской райгосадминистрации.

«Мусор в водохранилище при таянии снега и весеннего паводка снесли горные потоки из соседних сел. Местные жители массово выбрасывают мусор в ручейки», – заявил Москаль.

По его словам, специальный водный экскаватор и другая техника освобождают водоем и берега от пластиковых отходов.

«Завершить работы к Пасхе, к сожалению, невозможно, поскольку водохранилище генерально не убиралось десятилетиями. После праздников продолжим расчистку, а в мае, когда значительную часть воды спустят для профилактических работ, завершим ее».

При этом Москаль заявил, что эти масштабные работы – бесполезны, если потоки и дальше будут сносить мусор в водохранилище.

«В связи с этим Госэкоинспекции поручено обратить особое внимание на села Межгорского района, расположенные выше по течению. Людей, которые привыкли выбрасывать мусор в горные реки, будут штрафовать», - пообещал глава ОГА.

Напомним, ранее Москаль потребовал очистить водохранилище до пятницы, 14 апреля.

 
ForUm

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