Сегодня, 13 апреля, около четырех утра сотрудники группы реагирования патрульной полиции Гощанского отделения Ривненской области в поле между селами Башино и Симонов остановили автомобиль MAN, наполненный львовским мусором, а также автомобиль Lexus, который сопровождал груз, сообщает отдел коммуникации областной полиции.
Отмечается, что правоохранители застали незваных гостей, когда те пытались незаконно выгрузить мусор возле карьера вблизи детского лагеря.
В ведомстве отметили, что 11 апреля почти в том же месте следственно-оперативная группа обнаружила в трех местах бытовые отходы, привезенные, вероятно, со Львовщины.
«Заметив полицейских, автомобили двинулись в направлении Острога, пытаясь избежать встречи. Впрочем, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников группы, злоумышленникам не удалось убежать», – говорится в сообщении.
По данным главка, водитель грузовика, житель Сумской области, пояснил, что вез 30 кубометров мусора из Львова в Запорожье.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Автомобили находятся на территории Бугринськои сельского совета.
Напомним, 11 апреля полицейские застали на «горячем» водителя, который выгружал бытовые отходы со Львова на свалке Дубно.
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