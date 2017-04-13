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Сегодня, 13 апреля, около четырех утра сотрудники группы реагирования патрульной полиции Гощанского отделения Ривненской области в поле между селами Башино и Симонов остановили автомобиль MAN, наполненный львовским мусором, а также автомобиль Lexus, который сопровождал груз, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Отмечается, что правоохранители застали незваных гостей, когда те пытались незаконно выгрузить мусор возле карьера вблизи детского лагеря.

В ведомстве отметили, что 11 апреля почти в том же месте следственно-оперативная группа обнаружила в трех местах бытовые отходы, привезенные, вероятно, со Львовщины.

«Заметив полицейских, автомобили двинулись в направлении Острога, пытаясь избежать встречи. Впрочем, благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников группы, злоумышленникам не удалось убежать», – говорится в сообщении.

По данным главка, водитель грузовика, житель Сумской области, пояснил, что вез 30 кубометров мусора из Львова в Запорожье.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Автомобили находятся на территории Бугринськои сельского совета.

Напомним, 11 апреля полицейские застали на «горячем» водителя, который выгружал бытовые отходы со Львова на свалке Дубно.

 

 
ForUm

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