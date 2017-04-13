Сегодня, 13 апреля, после полуночи в Ривном в частном доме на улице Дмитрия Багалия прогремел взрыв, в результате которого поврежден балкон на втором этаже, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела и руководство Ровенского отдела полиции на месте происшествия установили, что в результате взрыва повреждена крыша балкона, металлопластиковые окна, двери на втором этаже дома, деревянные перила и подоконники.

По данным главка, дом принадлежит 52-летней местной жительнице, где сейчас проживают ее дочь с зятем, которые занимается предпринимательской деятельностью. Супруги в момент взрыва находились в доме, никто не пострадал.

С места происшествия полицейские изъяли металлические осколки и рычаг запала к ручной гранате.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к преступлению. По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.