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Представители ОРДЛО настаивают на том, чтобы Украина передала им 62 человек, совершивших особо тяжкие преступления. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе брифинга в парламенте сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Она выделила наиболее болезненные вопросы в дискуссии по освобождению заложников. «Те вопросы, которые остаются очень болезненными в дискуссии по освобождению заложников – это то, что вторая сторона ОРЛО и ОРДО требуют от Украины, шантажируя, по сути этим, в рамках освобождения – передать им 62 человек, которые совершили чрезвычайно тяжкие преступления против государства Украина. Такие, как убийства, изнасилования, мародерства над нашими погибшими», - заявила Геращенко.

Второе требование касается людей, которые, по словам Геращенко, вообще не имеют отношения к ситуации в зоне АТО.

«Второй сложный вопрос, это еще тридцать людей есть в этом списке, которые не имеют никакого отношения к АТО. Но, имеют отношение к терактам в Одессе, Харькове. И ОРДО и ОРЛО требуют освободить этих людей в рамках освобождения заложников», - подчеркнула она.

Напомним, ранее Геращенко сообщила, что представители ОРДЛО настаивают на немедленной амнистии 700 человек в обмен на 50 украинских заложников. 

По последним данным, количество украинских заложников на Донбассе возросло до 126 человек. 
Мария Пастернак, ForUm

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