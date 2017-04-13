Решение Киевского городского совета о запрете продажи алкоголя в ночное время продолжает действовать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Киевского городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

«Многие из нас с удивлением вчера прочитали, что Хозяйственный суд Киева вроде отменил решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00. На самом деле, это очередная манипуляция горе-бизнесменов. Данным решением суда Киевский городской совет обязали прекратить нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, путем отмены решения от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве», – отметил он.

Бондаренко напомнил, что ранее Киевсовет это обязало сделать и Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины. «Но. По состоянию на данный момент решение Киевсовета об ограничении реализации алкоголя с 23:00 до 10:00 является действующим», – подчеркнул он.

«Обращу внимание на несколько фактов. Первый. Решение Киевсовета от 22.09.2016 № 19/1023 «Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г. Киеве» поддержано всеми без исключения депутатскими фракциями. 86 голосов. Депутаты реагировали на обращения своих избирателей. Кто-то надеется, что Киевсовет отменит такое решение? Второй. Несмотря на отсутствие юридической ответственности, существует ответственность социальная. И социально ответственный бизнес сегодня выполняет это решение, не реализуя алкоголь с 23:00 до 10:00. Город бесконечно благодарен этим реальным предпринимателям», – подытожил Бондаренко.

Напомним, 10 апреля Хозяйственный суд Киева обязал Киевский городской совет отменить запрет на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00.

Как известно, 22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли (магазинах и торговых сетях) с 23:00 до 10:00.

Решение вступило в силу 12 октября.

20 декабря Административная коллегия Киевского областного территориального отделения Антимонопольного комитета признала незаконным такле решение Киевского городского совета.