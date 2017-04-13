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На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики депутаты поддержали обращение нацполиции о запрете продажи спиртного во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017». Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин столовых в пределах отдельных территорий города для минимизации рисков возникновения правонарушений во время «Евровидения-2017», – отмечается в сообщении.

В соответствии с предложениями нацполиции, ограничения предусматриваются с 4 мая по 15 мая на территории, прилегающей к «Еврогородку», и с 8 по 13 мая на территории вокруг Международного выставочного центра.

Комиссия по торговле решила поручить Департаменту промышленности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) подготовить соответствующее распоряжение.

Напомним, нацполиция обратилась в КГГА с просьбой ограничить продажу алкогольных напитков, кроме пива в пластиковой таре, на время проведения «Евровидения».
ForUm

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