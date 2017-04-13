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В одной из военных частей Владимир-Волынского гарнизона в результате драки между военнослужащими погиб один из них. Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования «Запад».

Предварительно установлено, что несколько военнослужащих военной службы по контракту во внеслужебное время в одном из общественных мест проводили свое свободное время по своему усмотрению.

В результате между военнослужащими возникли спор, переросший в драку, в результате которой один из военнослужащих получил травму, несовместимую с жизнью. В военной части назначено служебное расследование.

Правоохранительными органами по данному факту внесены данные в единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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