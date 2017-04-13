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Национальный банк Украины получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем банке российского «Сбербанка», согласно которым инвестором выступает гражданин Великобритании и Российской Федерации Саид Михайлович Гуцериев.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, указанный инвестор намерен приобрести 77,5% акций «Сбербанка», а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

В то же время, ссылаясь на представленное вместе с пакетом документов схематическое изображение будущей структуры собственности «Сбербанка», Нацбанк сообщил, что в случае приобретения инвестором существенного участия в ближайшее время ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора – «Норвик Банка» (JSC «Norvik Banka»), который намерен приобрести 22,5% акций «Сбербанка», сообщает УНИАН.

Также сообщается, что в соответствии с действующим законодательством НБУ рассматривает такие документы в течение трех месяцев со дня получения полного пакета, при этом регулятор проводит проверку деловой репутации инвестора, его финансового состояния и источников происхождения средств.

«Национальный банк Украины имеет право запретить юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке», – отметил регулятор.

Как ранее сообщал ForUm, 27 марта «Сбербанк России» сообщил, что договорился о продаже 100% акций ПАО «Сбербанк» (Украина) консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и белорусской компании.

Латвийский банк Norvik Banka, акционером которого является российский миллионер Григорий Гусельников, купит 45% «Сбербанка», Саид Гуцериев через белорусскую компанию - 55%.

По данным СМИ, сумма сделки составит примерно 130 миллионов долларов. 
ForUm

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